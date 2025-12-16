صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہمارے ڈرامے یکسانیت کا شکار،مواد بدلنے کی ضرورت :ماریہ ملک

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ہمارے ڈرامے یکسانیت کا شکار،مواد بدلنے کی ضرورت :ماریہ ملک

کراچی (آئی این پی)اداکارہ ماریہ ملک نے کہا ہے کہ ہمارے ٹی وی ڈرامے یکسانیت کا شکار ہوچکے ہیں،

ڈراموں کہانی اور مواد کو بدلنے کی ضرورت ہے ۔ ایک انٹرویو کے دوران ڈراما انڈسٹری اور مواد کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر ماریہ ملک نے کہا کہ ایک ٹی وی چینل کو ہٹاکر دوسرا چینل لگایا جاتا ہے تو بھی ایسا لگتا ہے کہ وہی ڈراما چل رہا ہے ۔ماریہ ملک کا کہنا تھا کہ ڈراموں کی کہانی اور مواد کو بدلنے کی ضرورت ہے ، ہم مزید بہتر کہانیاں بنا سکتے ہیں اور اچھے ڈرامے بنائے جانے چاہئیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak