صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متنازعہ تصویر ،فن لینڈ کی ملکہ حسن کا ٹائٹل واپس

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
متنازعہ تصویر ،فن لینڈ کی ملکہ حسن کا ٹائٹل واپس

ہیلنسکی(این این آئی)فن لینڈ کی بیوٹی کوئین سارہ ڈزافس کی ایک متنازعہ تصویر نے وسیع پیمانے پرعوام میں غصہ اور احتجاج کو جنم دیا،

جسے نسلی رنگیت کے اشارے والا قرار دیا گیا،اس کے بعد اس سے تاج واپس لے لیا گیا، یہ واقعہ ملکہ حسن 2025 کے مقابلے میں حصہ لینے کے چند ہفتے بعد پیش آیا۔نومبر کے آخر میں22 سالہ سارہ ڈزافس ایک تصویر میں دکھائی دی، جس میں وہ اپنی آنکھوں کے کونوں کو کھینچ رہی تھیں اور تصویر کے ساتھ فن لینڈش میں کیپشن تھا جس کا مطلب تھاکہ میں کسی چینی شخص کے ساتھ کھانا کھا رہی ہوں۔ متنازعہ تصویر جرمن ایپ جودل پر سارہ کے ایک دوست نے شیئر کی اور مبینہ طور پر کیپشن اس نے سارہ کی معلومات کے بغیر شامل کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak