ہالی ووڈ اداکارروب رائز، اہلیہ کی لاشیں گھر سے برآمد

ہالی ووڈ اداکارروب رائز، اہلیہ کی لاشیں گھر سے برآمد

لاس اینجلس (آئی این پی) ہالی ووڈ کے معروف ہدایتکار روب رائنر اور ان کی اہلیہ اپنے گھر میں مردہ پائے گئے ۔

امریکی میڈیا کے مطابق ہدایتکار روب رائنر اور ان کی اہلیہ میشل رائنر لاس اینجلس میں اپنے گھر میں مردہ پائے گئے ہیں۔رپورٹ کے مطابق لاس اینجلس پولیس نے واقعے کو قتل کا مشتبہ کیس قرار دیتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔پولیس کا کہنا ہے کہ اہل خانہ کے ایک فرد نے ان کے گھر پہنچنے پر دونوں کو مردہ پایا اور پولیس کو آگاہ کیا۔اہلِ خانہ نے 78 سالہ اداکار اور ان کی اہلیہ کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ موت کی وجوہات کا پتہ نہیں چل سکا، ہم اس اچانک نقصان سے دل شکستہ ہیں۔

 

