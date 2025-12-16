صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حریم فاروق کی پھٹی جینز پر سوشل میڈیا پر شدید تنقید

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
حریم فاروق کی پھٹی جینز پر سوشل میڈیا پر شدید تنقید

لاہور(شوبز ڈیسک)اداکارہ، پروڈیوسر اور ٹی وی میزبان حریم فاروق ایوارڈز کی ریہرسل کے دوران پہنے گئے لباس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر شدید تنقید کی زد میں آ گئیں۔

حریم فاروق کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر شیئر کی گئی، جس میں وہ سفید کاٹن کرتا اور پھٹی ہوئی جینز پہنے نظر آئیں، جینز گھٹنے کے حصے سے مکمل طور پر پھٹی ہوئی تھی، صارفین نے اس لباس کو نامناسب اور غیر موزوں قرار دیتے ہوئے مختلف تبصرے کیے ، ایک صارف نے لکھا کہ ہمیں ایسا فیشن اپنانا چاہیے جو ہم پر اچھا لگے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سولہ دسمبر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا کام صرف بات پہنچانا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
16 دسمبر اور ایک نیا بنگلہ دیش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اور نئے صوبوں کی بحث
سلمان غنی
رشید صافی
عوامی خدمت بمقابلہ تصادم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak