  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بیٹے کے دل میں سوراخ تھا اریج فاطمہ واقعہ بتاتے رو پڑیں

لاہور(شوبز ڈیسک)سابقہ اداکارہ اریج فاطمہ نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے بڑے بیٹے کے دل میں سوراخ تھا۔ایک پوڈکاسٹ میں اُنہوں نے بتایا کہ میرا بڑا بیٹا عیسیٰ کورونا کے دوران پیدا ہوا تھا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب کچھ بند تھا اور الٹرا ساؤنڈ میں یہ بات سامنے نہیں آئی تھی کہ عیسیٰ کے دل میں سوراخ ہے ۔

 اُنہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ جب عیسیٰ کو سرجری کے لیے آپریشن تھیٹر میں لے جا رہے تھے تو وہ میری طرف دیکھ کر مجھے آوازیں لگا رہا تھا اور وہ ہمارے لیے بہت مشکل وقت تھا، الحمد للّٰہ، عیسیٰ کی سرجری کامیاب ہوئی اور اب وہ بالکل ٹھیک ہے ۔

 

