صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی کیلئے تیار ہوں لیکن لڑکا ہینڈسم ہونا چاہیے :آمنہ الیاس

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
شادی کیلئے تیار ہوں لیکن لڑکا ہینڈسم ہونا چاہیے :آمنہ الیاس

لاہور (آئی این پی)ماڈل واداکارہ آمنہ الیاس نے کہاہے کہ میں شادی کیلئے تیارہوں لیکن کسی توند نکلے والے شخص سے شادی نہیں کروں گی۔

ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے آمنہ الیاس نے کہا کہ میں اٹھارہ گھنٹے کام کرتی ہوں، اپنے ڈیزائن کے سوٹ کی مارکیٹنگ مشکل کام ہے اپنے سیلون کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور پھر شوٹنگ پر بھی جاتی ہوں،ماڈلنگ میری پہلی جاب اور اداکاری دوسری ہے ۔ شادی کے لیے تیار ہوں لیکن لڑکا ہینڈسم ہونا چاہیے ، ذمہ دار ہو، پیسے والا ہواور گرین فلیگ ہونا چاہیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

تہران:تیل آبی ذخائر پر حملے،نئے رہبر اعلیٰ پر اتفاق:جنگ کے بعد ایران کا نقشہ بدل جائے گا:ٹرمپ،دشمن کے خواب ڈراؤ نے بنا دینگے:ایرانی صدر

وزرا،سرکاری ملازمین کو کفایت شعاری اختیار کرنا ہوگی:وزیراعظم،حکومت کے بچت اقدامات کا آج اعلان

عوام کو پٹرول پمپ پر لائنوں میں نہ لگنا پڑے:مریم نواز کی انتظامیہ کو ہدایت

مشرق وسطیٰ میں کشیدگی عالمی امن کیلئے خطرہ:صدرزرداری

مہنگا پٹرول،وزیراعلیٰ پختونخوا کا موٹرسائیکل والوں کو2200روپے دینے کا اعلان

توانائی صورتحال :معاشی استحکام کیلئے وفاق اور صوبوں میں رابطے مضبوط بنانے کا فیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی
Dunya Bethak