صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

76سالہ چینی اداکارہ کو نوعمر لڑکی کا کردار ادا کرنے پر تنقید کا سامنا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
76سالہ چینی اداکارہ کو نوعمر لڑکی کا کردار ادا کرنے پر تنقید کا سامنا

بیجنگ(شوبز ڈیسک)چین کی اداکارہ لیو شیاؤ کنگ کو نئے ڈرامے میں نوعمر لڑکی کا کردار ادا کرنے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

 لیو شیاؤ کنگ اپنے سے 3 دہائیاں چھوٹے ساتھی اداکار کے ساتھ رومانس کرتے بھی نظر آئیں۔ پروڈکشن ٹیم نے سکرین پر اداکارہ کو کم عمر دکھانے کے لیے فلٹرز کا وسیع پیمانے پر استعمال کیا ہے ۔لیو شیاؤ کنگ کو چینی سینما،کی ممتاز شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے ، جنہوں اپنے کیریئر کے دوران چینی شوبز انڈسٹری کی بہت سے مشہور پروڈکشن ہاؤسز کے کامیاب پروجیکٹس میں نمایاں کردار ادا کیے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

پوٹن کا ٹرمپ سے رابطہ ، جنگ تقریباً مکمل ہو چکی :امریکی صدر

ایٹمی ہتھیارلے جانے والے امریکی طیارے برطانیہ پہنچ گئے

امریکی میزائل سے سکول میں 160 بچیاں شہید ہوئیں، ٹرمپ کا ایران پر الزام غلط:امریکی اخبار

لبنان میں اسرائیل نے ممنوعہ فاسفورس استعمال کیا : ہیومن رائٹس واچ

چین کی نئے ایرانی سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی مخالفت،پیوٹن کی مجتبیٰ خامنہ ای کو مبارکباد

ایران کا امریکا، اسرائیل کے حمایتی شہریوں کی جائیداد ضبط کرنیکا اعلان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak