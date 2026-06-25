صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خفیہ شادی کی تصدیق کے بعد ٹام ہالینڈ اور زینڈایا کی رومانوی تصاویر

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
خفیہ شادی کی تصدیق کے بعد ٹام ہالینڈ اور زینڈایا کی رومانوی تصاویر

لاس اینجلس (آئی این پی) ہالی ووڈ کی مقبول ترین جوڑی ٹام ہالینڈ اور زینڈایا نے اپنی شادی کی تصدیق کے بعد پہلی بار مداحوں کیساتھ رومانوی تصاویر شیئر کرکے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی ہے ۔۔

سٹار جوڑے نے روم میں اپنی نئی فلم سپائیڈرمین: برانڈ نیو ڈے کی پروموشنل تقریب کے دوران لی گئی تصاویر اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹس پر پوسٹ کیں۔ آخری تصویر میں ٹام ہالینڈ اپنی اہلیہ کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیتے دکھائی دئیے جبکہ زینڈایا مسکراتے ہوئے کیمرے کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

کرکٹرز کو تربیت کیلئے امریکا بھیجنے کا منصوبہ، ہیسن کی تصدیق

نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے زیرِ اہتمام ریڈ بال کیمپ جاری

فیفا ورلڈکپ ، کولمبیا کا ناک آؤٹ مرحلے کیلئے کوالیفائی

ویسٹ انڈیز ،انگلینڈ کیخلاف رضوان ،سعود کی شرکت مشکوک

انگلینڈ،نیوزی لینڈ ٹیسٹ کا آج آغاز

ورلڈ کپ کو بیچ دیا گیا، جرمن لیجنڈ فلپ لام کی فیفا کے صدر پر تنقید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سبز موتیا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چچا ٹرمپ کا کچھ پتا نہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فلسطینیوں کا وارث کون؟
خورشید ندیم
کنور دلشاد
اسلام آباد میں اُڑتی خبریں
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
تشنہ لباں
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ شہادت!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak