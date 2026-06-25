صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرکٹرز کو تربیت کیلئے امریکا بھیجنے کا منصوبہ، ہیسن کی تصدیق

  • کھیلوں کی دنیا
کرکٹرز کو تربیت کیلئے امریکا بھیجنے کا منصوبہ، ہیسن کی تصدیق

امریکا بھیجنے کا پروگرام صرف فٹنس تک محدود نہیں بلکہ اس کا مقصد کھلاڑیوں کو مختلف تکنیکوں اور تربیتی طریقوں سے آگاہ کرنا بھی ہے پاور ہٹنگ کے جدید طریقوں اور مختلف تربیتی ماحول سے روشناس کرایا جائے گا،قومی کوچ نے اس منصوبے کو مثبت پیش رفت قرار دیا

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ بورڈ چند کرکٹرز کو خصواصی تربیتی پروگرام کے تحت امریکا بھیجنے کے منصوبے پر غور کر رہا ہے تاکہ انہیں مختلف ماحول میں سیکھنے اور اپنی مہارتوں میں مزید نکھار لانے کا موقع فراہم کیا جا سکے ۔اگرچہ اس منصوبے کی حتمی منظوری اور انتظامات ابھی مکمل نہیں ہوئے ، تاہم پاکستان کی وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ مائیک ہیسن نے تصدیق کی ہے کہ اس حوالے سے کام جاری ہے ۔ایک انٹرویو میں مائیک ہیسن نے کہا کہ کچھ کھلاڑیوں کو امریکا بھیجنے کا منصوبہ زیر غور ہے جہاں انہیں پاور ہٹنگ کے جدید طریقوں اور مختلف تربیتی ماحول سے روشناس کرایا جائے گا۔انہوں نے کہا کہ ہم چند کھلاڑیوں کو امریکا بھیج رہے ہیں۔

وہاں پاور ہٹنگ کے حوالے سے خاص مہارت موجود ہے اور ہم مختلف آپشنز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کچھ کھلاڑی طویل المدتی انجریز سے واپس آئے ہیں جبکہ بعض کو مختلف طریقہ کار سیکھنے اور نئی سوچ اپنانے کا موقع دینا چاہتے ہیں۔یہ اقدام پاکستان کرکٹ میں فٹنس اور میڈیکل کلچر کو بہتر بنانے کی وسیع حکمت عملی کا حصہ سمجھا جا رہا ہے ۔ پی سی بی ڈائریکٹر سپورٹس اینڈ ایکسرسائز میڈیسن ڈاکٹر جاوید مغل نے بتایا تھا کہ تمام کھلاڑیوں کے لیے جدید ٹیسٹنگ اور سکریننگ سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے ۔مائیک ہیسن نے کہا کہ امریکا بھیجنے کا پروگرام صرف فٹنس تک محدود نہیں بلکہ اس کا مقصد کھلاڑیوں کو مختلف تکنیکوں اور تربیتی طریقوں سے آگاہ کرنا بھی ہے ۔پاکستانی کوچ نے اس منصوبے کو مثبت پیش رفت قرار دیتے ہوئے کہا کہ کھلاڑیوں کو نئے مواقع اور مختلف ماحول میں سیکھنے کے مواقع فراہم کرنا پاکستان کرکٹ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

سرگودھا:بچی سے زیادتی کی کوشش،قتل کا ملزم مبینہ مقابلے میں ہلاک

لاہور:مختلف واقعات میں 19سالہ نوجوان سمیت 2افراد قتل

ون ویلنگ کر نیوالا گرفتار

جھوٹی کال کرنے والا گرفتار

بجلی چوری میں ملوث3افراد گرفتار

شادی شدہ خاتون کو مبینہ اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا دیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سبز موتیا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چچا ٹرمپ کا کچھ پتا نہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فلسطینیوں کا وارث کون؟
خورشید ندیم
کنور دلشاد
اسلام آباد میں اُڑتی خبریں
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
تشنہ لباں
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ شہادت!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak