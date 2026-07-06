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بزنس میں مصروف ہوں،شوبز میں واپسی کا ارادہ نہیں:عمران عباس

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بزنس میں مصروف ہوں،شوبز میں واپسی کا ارادہ نہیں:عمران عباس

کراچی (آئی این پی)اداکار عمران عباس نے اپنی شوبز میں واپسی سے متعلق خبروں پر وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ فی الحال میرا کسی نئے ڈرامے میں کام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔

انسٹاگرام پر ایک سوال کے جواب میں عمران عباس نے بتایا کہ میرا کوئی نیا ڈرامہ نشر ہونے والا نہیں کیونکہ میں نے حالیہ عرصے میں کسی بھی پراجیکٹ پر دستخط نہیں کیے ۔اداکار کا کہنا تھا کہ میں فی الحال شوبز میں واپسی کی منصوبہ بندی نہیں کر رہا اور اس وقت اپنی کاروباری سرگرمیوں پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہوں۔

 

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