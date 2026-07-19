صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آسکر ایوارڈ یافتہ اداکارہ برینڈا فریکر81 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
آسکر ایوارڈ یافتہ اداکارہ برینڈا فریکر81 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں

نیو یارک (شوبزڈیسک )آسکر ایوارڈ یافتہ آئرلینڈ کی معروف اداکارہ برینڈا فریکر 81برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔

برینڈا فریکر مائی لیفٹ فٹ، ہوم الون 2: لاسٹ ان نیو یارک اور بی بی سی کے ڈرامے کیجولٹی میں اپنی یادگار اداکاری کی وجہ سے مشہور تھیں۔انہوں نے مائی لیفٹ فٹ میں شاندار اداکاری پر 1990 میں بہترین معاون اداکارہ کا اکیڈمی ایوارڈ جیت کر تاریخ رقم کی اور آسکر حاصل کرنے والی پہلی آئرش اداکارہ بنی تھیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

فیفاورلڈکپ فائنل آج،میچ کے ٹکٹ ریکارڈ مہنگے

گیری سوبرز کی خدمات کرکٹ کا روشن باب رہیں گی:پی سی بی

فیفا ورلڈ کپ سے امریکی معیشت متاثر ، پیداواری صلاحیت کم

ماس ریسلنگ :اسامہ بٹ نے منگولیا میں کانسی کا تمغہ جیت لیا

فیفا ورلڈکپ:بچے کی ریفری کو پیسے دینے کی کوشش، ویڈیو وائرل

بھارتی آل راؤنڈر واشنگٹن سندر انگلینڈ کیخلاف تیسرے ون ڈے سے باہر

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
حضرت مولانا کا جوشِ خطابت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مولانا ذرا پھسل گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ضیا الحق سے ذیل سنگھ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ہائبرڈ وارفیئر اور پاکستان کے سکیورٹی محاذ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہر گھنٹے کا آپشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بحرِ ہند اور بحرالکاہل میں بڑھتا ہوا سٹریٹجک مقابلہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak