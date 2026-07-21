کنسرٹ میں مداح کا جیسمین سینڈلاس کیساتھ نامناسب رویہ
نئی دہلی (آئی این پی)حالیہ ایک کنسرٹ کے دوران بھارتی پنجابی گلوکارہ جیسمین سینڈلاس کے ساتھ ایک مداح کی جانب سے مبینہ طور پر نامناسب رویے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس پر صارفین نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے ۔
جیسمین سینڈلاس جب اپنی پرفارمنس کے بعد مداحوں سے ملنے اور ان سے پھول وصول کرنے کے لیے سٹیج کے قریب آئیں تو اسی دوران ہجوم میں موجود ایک شخص نے مبینہ طور پر انہیں نامناسب انداز میں چھونے کی کوشش کی جس کے بعد سوشل میڈیا پر واقعے کی مذمت کی جا رہی ہے ۔
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