صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایلون مسک کا فلم اوڈیسی کا اے آئی ورژن بنانے کا اعلان

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ایلون مسک کا فلم اوڈیسی کا اے آئی ورژن بنانے کا اعلان

واشنگٹن(آئی این پی )ارب پتی کاروباری شخصیت ایلون مسک نے کرسٹوفر نولان کی فلم اوڈیسی کا اے آئی ورژن بنانے کا اعلان کردیا۔

ایلون مسک نے ایکس پر بتایا ہے کہ گروک امیجن سے بنائی جانے والی فلم تاریخی اعتبار سے درست ہو گی اور ہومر کے اصل فن کی عکاسی کرے گی۔انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ساتھ تقریبا 3 منٹ کی اے آئی سے تیار کردہ ویڈیو بھی شیئر کی جس میں اوڈیسیئس اور کلیپسو کا ایک منظر دکھایا گیا۔ مسک نے پہلے اوڈیسی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام عائد کیا تھا کہ نولان نے ایوارڈز کیلئے اصل کہانی کو تبدیل کیا ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

حوثیوں کا 2 سعودی تیل برداز بحری جہازوں پر حملہ، تیل کی عالمی قیمت 100 ڈالر بیرل سے اوپر، شہباز شریف کا سعودی ولی عہد سے رابطہ : ٹرمپ نے ایران پر سب سے بڑے حملے کی دھمکی دیدی

بلوچستان میں دیرپا امن لائیں گے، دہشتگردی کے بنیادی ڈھانچوں کو ہر جگہ سے ختم کیا جائیگا : فیلڈ مارشل

سیلابی صورتحال سے نمٹنے کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں : مریم نواز

کاروباری شراکت سے پاک چین دوستی بڑھے گی : وزیراعظم

مسئلہ کشمیر ، سندھ طاس معاہدہ کی معطلی خطے میں عدم استحکام کی بنیادی وجوہات : اسحاق ڈار

حوثیوں کے حملے صورتحال مزید خراب کرینگے : پاکستان

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مودی ہے تو ممکن ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
وہ چڑیاں کہاں گئیں!
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
باب المندب کی بندش زیادہ خطرناک
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نیا برطانوی وزیراعظم اور جمہوری نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
لے او یار حوالے رب دے
آصف عفان
امیر حمزہ
امریکہ میں سپین کا فٹ بالر اور غزہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak