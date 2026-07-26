بھارتی فلمساز کی 3ایڈیٹس کی دوبارہ ریلیز کی خبروں کی تردید
ممبئی (شوبزڈیسک )بھارتی فلم ساز ودھو ونود چوپڑا نے فلم 3 ایڈیٹس کی دوبارہ سنیما گھروں میں ریلیز سے متعلق گردش کرنے والی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔
پروڈکشن ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ میڈیا میں شائع ہونے والی وہ خبریں کہ 3ایڈیٹس 4ستمبر کو دوبارہ ریلیز کی جا رہی ہے ، غلط اور حقائق کے منافی ہیں۔ شائقین غیر مصدقہ اطلاعات پر یقین نہ کریں اور صرف پروڈکشن ہاؤس کے سرکاری اعلانات پر بھروسہ کریں۔
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