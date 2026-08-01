محبت اور جذبات کی عکاسی،پاکستانی ڈراموں کا کوئی مقابلہ نہیں:شہناز گل
ممبئی (این این آئی)بھارتی اداکارہ اور گلوکارہ شہناز گل نے پاکستانی ڈراموں کی بھرپور تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ محبت اور جذبات کی عکاسی کے حوالے سے پاکستانی ڈراموں کا کوئی مقابلہ نہیں۔
شہناز گل نے اپنے پسندیدہ پاکستانی فنکاروں کا ذکر کرتے ہوئے ہانیہ عامر، بلال عباس خان اور فہد مصطفی کے نام لیے۔شہناز گل نے پاکستانی ڈراموں کو منفرد قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان میں محبت کی کہانیاں انتہائی فطری محسوس ہوتی ہیں کیونکہ ان میں جسمانی قربت کے بجائے جذبات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔
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