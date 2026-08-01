اعجاز اسلم نے ہانیہ عامر کا جڑواں بھائی ڈھونڈ نکالا
کراچی (این این آئی)اداکار اعجاز اسلم نے اداکارہ ہانیہ عامر کے حوالے سے ایک دلچسپ پوسٹ شیئر کر کے سوشل میڈیا صارفین کو حیران کر دیا۔
اعجاز اسلم نے اپنی انسٹاگرام سٹوری پر ایک نوجوان لڑکے کی تصویر ہانیہ عامر کی تصویر کے ساتھ شیئر کی ہے اور مزاحیہ انداز میں لکھا ہے کہ کیا یہ ہانیہ عامر کا جڑواں بھائی ہے ؟ مشابہت ناقابلِ یقین ہے ۔اداکار کی یہ دلچسپ پوسٹ دیکھتے ہی دیکھتے مداحوں کی توجہ کا مرکز بن گئی، جبکہ کئی صارفین نے نوجوان لڑکے اور ہانیہ عامر کے درمیان حیران کن مشابہت پر دلچسپ تبصرے کیے ہیں۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments