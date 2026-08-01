لندن میں خاتون کیساتھ آریان کی ویڈیو وائرل، ڈیٹنگ کی افواہیں
ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ اداکار شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان ایک بار پھر اپنی مبینہ محبت کے حوالے سے خبروں کی زینت بن گئے۔
آریان خان کو لندن میں ایک خاتون کے ساتھ دیکھا گیا، جس کے بعد ان کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئیں اور ان کے رومانوی تعلقات سے متعلق نئی قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں۔ صارفین نے آریان خان کے ساتھ نظر آنے والی خاتون کی شناخت کنٹینٹ کری ایٹر وینی تاکیار کے نام سے کی ہے۔
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