صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ رخ خان کی فلم ’کنگ‘ کے پوسٹر پر تنقید، وجہ کیا ہے

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
شاہ رخ خان کی فلم ’کنگ‘ کے پوسٹر پر تنقید، وجہ کیا ہے

ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ سپر سٹار شاہ رخ خان کی نئی فلم کنگ کا تازہ پوسٹر ریلیز ہوتے ہی سوشل میڈیا پر بحث شروع ہوگئی ہے ۔

پوسٹر میں اداکار کو ایک انتقامی کردار میں دکھایا گیا ہے ، جو شعلوں میں گھری سرنگ سے باہر آتے ہوئے ہاتھ میں بندوق تھامے نظر آرہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بعض افراد نے دعویٰ کیا کہ ‘کنگ’ کا پوسٹر اداکار رنویر سنگھ کی فلم ‘دھرندھر: دی ریونج’ کے پوسٹر سے مشابہت رکھتا ہے ۔ تنقید کے باوجود شاہ رخ خان کے مداحوں میں فلم کے حوالے سے جوش برقرار ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

17 کروڑ سال قدیم سمندری ڈائنو سارکی باقیات دریافت

بجلی کے جھٹکے پیدا کرنے والی مچھلی کی نئی قسم دریافت

روبوٹ کتوں کو 6گھنٹے سیر کرانے کا معاوضہ20 ڈالرمقرر

شہری پرندے خواتین سے خوفزدہ ،قریب آنے پر اڑ جاتے

گھر کا کچر الے کر کھانا فراہم کرنے والے کیفے کھل گئے

میچ میں کھوئی شادی کی انگوٹھی خاتون کو واپس مل گئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
’’یہ بھی وہی ہے‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کاسٹیلو ڈی ساؤ ژورژے سے مکالمہ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
دانشور اور ایک نیم سیاسی نیم انقلابی کارکن
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جین زی اور استبدادی حکمرانی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
معشوق شہر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اخلاص ولِلّٰہیّت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak