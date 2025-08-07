صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

50فیصد ٹیرف بھارت کیلئے شرمندگی، مودی اقتدار چھوڑ دیں : راہول گاندھی

  • پاکستان
50فیصد ٹیرف بھارت کیلئے شرمندگی، مودی اقتدار چھوڑ دیں : راہول گاندھی

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)کانگریس لیڈر راہول گاندھی نے مودی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹرمپ کے 50 فیصد ٹیرف کے بعد اب وقت ہے کہ مودی اقتدار چھوڑ دیں۔

راہول گاندھی نے 50 فیصد اضافی ٹیرف کو بھارت کیلئے شرمندگی قرار دیتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی کو کمزور اور ناکام حکمران قرار دیا ہے۔ راہول نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا مودی حکومت کی کمزوری کی وجہ سے بھارت کو سخت اقتصادی دباؤ کا سامنا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ مودی اقتدار چھوڑ کر عوام کو نئی قیادت دیں۔ٹرمپ کا 50 فیصد ٹیرف بھارت کے ساتھ اقتصادی بلیک میلنگ ہے۔ مودی صاحب، عوام کے مفادات کو نظر انداز کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اقتدار چھوڑیں اور ملک کو سنوارنے کا موقع دیں۔ دیگر اپوزیشن رہنماؤں نے بھی مودی کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا وزیراعظم ٹرمپ کو جواب دینے کے بجائے کہیں چھپ کر بیٹھے ہیں اور امریکا ٹیرف پر ٹیرف عائد کیے جا رہا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

ڈالر کی قدر میں اضافہ ،تولہ سونا 1300روپے مہنگا

مرکنٹائل ایکسچینج میں 31ارب روپے کے سودے

ایس ای سی پی ، پہلی بار 4 ہزار سے زائد کمپنیاں رجسٹرڈ

وفاقی چیمبر کا انفرااسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس پر تحفظات کا اظہار

زندگی فری لانسر کنیکٹ نے پشاور سے ملک گیر سلسلے کا آغاز کر دیا

چینی کی قیمت میں اچانک8 روپے کلو اضافہ،عوام پریشان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak