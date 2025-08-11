صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بانی پی ٹی آئی اپنے مقاصد کیلئے لوگوں کو استعمال کر رہے ، شرجیل

کراچی (سٹاف رپورٹر) سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے 13 اگست کو عظیم الشان کنسرٹ کے حوالے سے نیشنل اسٹیڈیم کا دورہ کیا۔

اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا کہ معرکہ حق کی وجہ سے جشن آزادی کی اہمیت بڑھ گئی، بانی پی ٹی آئی اپنے مقاصد کے لیے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں، پی ٹی آئی نے کے پی کے میں احتجاج کیوں نہیں کیا،بانی پی ٹی آئی کے لیے لوگ ہمدری رکھتے ہونگے ،محبت کرتے ہونگے لیکن اب کوئی ان کے لئے اپنی چیز نہیں جلائیں گے ۔شرجیل نے بدھ کو عظیم الشان کنسرٹ کے حوالے سے نیشنل سٹیڈیم کا دورہ کیا ، ان کا کہنا تھا کہ 13 اگست کی شب نیشنل اسٹیڈیم میں شایان شان تقریب کا انعقاد ہوگا ،تمام 27 ہزار نشستیں آن لائن بک ہو گئیں، رجسٹریشن سے محروم رہ جانے والے کنسرٹ دیکھنے کے شائقین سٹیڈیم کا رخ کرنے سے اجتناب کریں،اسٹیٹ آف دی آرٹ میوزک کنسرٹ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حادثات کی آڑ میں شہر کا امن تباہ نہیں ہونے دیا جائے گا، حادثات میں ملوث ڈرائیورز کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی،احتجاج کی آڑ میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینے دیا جائے گا۔ شہر نے بہت نفرتیں دیکھ لیں ،کراچی کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ہر رکاوٹ دور کی جائے گی۔

