صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس بی سی اے افسروں کیلئے جہنم میں بھی خاص جگہ ہوگئی : سندھ ہائیکورٹ

  • پاکستان
ایس بی سی اے افسروں کیلئے جہنم میں بھی خاص جگہ ہوگئی : سندھ ہائیکورٹ

کراچی(سٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ میں گارڈن ویسٹ کے علاقے رمضان آباد میں مبینہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف دائر درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالتی حکم پر کے ایم سی اور ایس بی سی اے کے افسران عدالت میں پیش ہوئے۔

سماعت کے دوران عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ڈائریکٹر ایس بی سی اے سے استفسار کیا کہ 2000 میں یہ عمارت بنی، اب تک آپ نے کیا کارروائی کی ہے ؟۔  ڈائریکٹر ایس بی سی اے نے جواب دیا کہ معاملہ اب نوٹس میں آیا ہے اور عدالتی حکم پر کارروائی کی جائے گی۔ اس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنا کام خود نہیں کریں گے ؟ عدالت کے حکم کی ضرورت کیوں ہے ؟ کوئی مرے تو مرے ، آپ عدالت کے حکم کے بعد ہی حرکت میں آئیں گے ؟۔ جسٹس اقبال کلہوڑو نے ریمارکس دئیے کہ آپ کا کام صرف ٹیبل کے نیچے سے پیسے کمانا ہے ، ایس بی سی اے حکومت کا سب سے بدنام ادارہ ہے اور اس کے افسروں کے لیے جہنم میں بھی خاص جگہ ہوگی۔ عدالت نے ہدایت کی کہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف فوری کارروائی کی جائے اور عملدرآمد رپورٹ پیش کی جائے۔ عدالت نے ایس بی سی اے سے 16 ستمبر تک رپورٹ طلب کرلی۔ درخواست گزار کے وکیل فرجاد علی خان نے مؤقف اپنایا کہ گارڈن ویسٹ میں صرف گراؤنڈ پلس ون تعمیر کی اجازت ہے مگر قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گراؤنڈ پلس فور عمارت تعمیر کر دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ علاقہ رہائشی ہے لیکن اس میں غیر قانونی طور پر کمرشل سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک مارکیٹ:تیزی کا زور ٹوٹ گیا،33ارب خسارہ

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 200روپے سستا

مرکنٹائل ایکسچینج میں42ارب روپے کے سودے

پاکستان عظیم نعمت، حفاظت ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ،امان پراچہ

ہینو پائینئر ڈٹرو 300 سیریز لائن اپ کی رونمائی

معاشی ترقی میں خواتین کا مضبوط کردار میرا مشن ہے ، ثمینہ فاضل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
چودہ اگست
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اپنا کام کرتے رہیں گے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قائد نے کیا فرمایا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جشن آزادی کیسے منائیں گے؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نہ چھپنے والے داغ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ابو العجائب! …(حصہ اول)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak