31 اگست تک رجسٹرڈ افغان شہریوں کی وطن واپسی، ایکشن پلان صوبوں کے حوالے
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان میں مقیم رجسٹرڈ افغان شہریوں کی وطن واپسی کے لئے حکومت نے 31 اگست آخری تاریخ مقرر کر دی، وزارت سیفران نے پی او آر کارڈ ہولڈرز کا مکمل ڈیٹا صوبائی و ضلعی کمیٹیوں کے حوالے کر دیا۔۔۔
جبکہ بارڈر ٹرمینلز پر رجسٹریشن ختم کرنے کے انتظامات مکمل کر لئے گئے ہیں ، افغان شہریوں کی واپسی کے لئے با ئیو میٹرک تصدیق لازمی قرار دی گئی ،ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ نے افغان شہریوں کی واپسی کے لیے ایک جامع ایکشن پلان صوبوں کو فراہم کر دیا ، صوبائی حکومتوں اور حساس اداروں نے پی او آر کارڈ ہولڈرز کی میپنگ بھی مکمل کر لی ،ضلعی اور صوبائی سطح پر قائم کمیٹیاں مرکزی کنٹرول روم سے منسلک کر دی گئی ہیں۔افغان باشندوں کے لئے مخصوص ٹرانزٹ ایریاز اور ان کی نقل و حمل کا منصوبہ بھی تیار کر لیا گیا ہے ،31 اگست کے بعد نادرا ان افغان شہریوں کی رجسٹریشن ختم کر دے گا جو وطن واپس جا چکے ہوں گے ، جبکہ ایف آئی اے نامزد بارڈر کراسنگ پوائنٹس پر ان کی واپسی کے عمل کو سہولت فراہم کرے گی، فارن نیشنل سکیورٹی ڈیش بورڈ پی او آر کارڈ ہولڈرز کی واپسی کی نگرانی کرے گا۔