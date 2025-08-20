صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محمود اچکزئی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد

  • پاکستان
اسلام آباد(وقار علی سید)بانی پی ٹی آئی عمران خان نے منگل کو پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں پارٹی قیادت کو پیغام بھیجا ہے کہ اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمودخان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نامزد کرے اور اسکے لئے ضروری قانونی کارروائی بھی کی جائے۔

عمران خان نے سیاسی کمیٹی کے فیصلے کی بھی توثیق کردی ،سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر سے متعلق مزید مشاورت کے ہدایت بھی ہے ،ذرائع کے مطابق سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر کیلئے سینیٹر اعظم سواتی ہاٹ فیورٹ ہیں،تاہم مشاورت کے بعد باقاعدہ طور پر نام تجویز اور پھر منظوری لی جائے گی،سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر کا فیصلہ آئندہ چند روز میں ہوگا ، محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری سے چیف الیکشن کمشنر و ممبران کی نامزدگی میں بھی پیش رفت کا امکان ہے ۔ذرائع کے مطابق عمران خان نے پارٹی کو ملک تمام ضمنی انتخابات بھرپور طریقے سے لڑنے کی اجاز ت بھی دے دی اور نااہل قرار د ئیے گئے ار کان اسمبلی کے اہلخانہ کو ٹکٹ کیلئے ترجیح دینے کی بھی ہدایت کی ۔

