پنجاب بھر میں عام مارکیٹ کو چینی کی سپلائی دگنی کردی گئی
لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے، آئی این پی) پنجاب بھر میں عام مارکیٹ کو چینی کی سپلائی دگنی کردی گئی،ترجمان پرائس کنٹرول نے بتایا شوگر ملز ایسوسی ایشن اور کین کمشنر پنجاب نے عام مارکیٹ میں چینی کی سپلائی دگنی کر دی ہے، اب 30 فیصد کے بجائے عام مارکیٹ میں 60 فیصد چینی سپلائی یقینی بنائی جائے گی۔۔۔
صنعتی صارفین کو 70 کے بجائے 40 فیصد چینی سپلائی کی جائے گی، ڈپٹی کمشنر کے جاری کردہ ہول سیلرز کو 30 فیصد جبکہ شوگر ملز کے نامزد ڈیلرز کو بھی 30 فیصد سپلائی دی جائے گی۔ترجمان کا کہنا ہے کہ ذخیرہ اندوزی سے بچنے کیلئے ڈیلرز کی فہرستوں کا ریکارڈ رکھا جائے گا۔دریں اثنا سیکرٹری پرائس کنٹرول ڈاکٹر احسان بھٹہ کی زیر صدارت صوبہ بھر میں چینی سپلائی کے بارے میں اہم اجلاس ہوا،کین کمشنر پنجاب نے بتایا کہ گزشتہ 2 روز میں عام مارکیٹ اور صنعتی استعمال کیلئے 3 لاکھ 81 ہزار 518 میٹرک ٹن چینی فراہم کی جا چکی ہے ، مارکیٹ میں 5 روز سپیشل ریلیف کے بعد 175 روپے فی کلوگرام چینی فروخت ہورہی ہے ، پچھلے 24 گھنٹوں میں لاہور ڈویژن کیلئے 487 میٹرک ٹن اور گوجرانوالہ ڈویژن کیلئے 635 میٹرک ٹن چینی فراہم کی گئی ہے ، سرگودھا ڈویژن کیلئے 1 ہزار 328،راولپنڈی 428 میٹرک ٹن جبکہ ساہیوال کیلئے 284 میٹرک ٹن چینی کا سٹاک فراہم کیا جاچکا ہے ، بہاولپور ڈویژن میں 4 ہزار 87، ڈی جی خان میں 1 ہزار 914 میٹرک ٹن چینی کی فراہمی یقینی بنائی گئی، فیصل آباد ڈویژن میں 2 ہزار 450 میٹرک ٹن اور ملتان ڈویژن میں 928 میٹرک ٹن چینی کی فراہمی یقینی بنائی جا چکی ہے ، سیکرٹری پرائس کنٹرول کا کہنا تھا کہ عام مارکیٹ میں چینی سپلائی کے تناسب کو د گنا کرنے سے ناجائز منافع خوروں کی حوصلہ شکنی ہوگی، گھریلو و صنعتی استعمال کیلئے مارکیٹ میں چینی سپلائی چین کو مانیٹر کرنے کیلئے سپیشل مانیٹرنگ سسٹم وضع کر دیا گیا ہے ۔