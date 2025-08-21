دنیا فیلڈ مارشل کی کامیاب ڈپلومیسی کی معترف : واشنگٹن پوسٹ
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی کامیاب سفارت کاری کی بدولت پاک-امریکا تعلقات نئی بلندیوں پر پہنچ گئے۔
اس حوالے سے دنیا آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیاب ڈپلومیسی کی معترف ہوگئی۔واشنگٹن پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ پاکستان کی کامیاب سفارت کاری کی بدولت پاک-امریکا تعلقات نئی بلندیوں پر پہنچ گئے ۔واشنگٹن پوسٹ نے پاکستان کی حالیہ سفارت کاری مہم کو بہترین قرار دیتے ہوئے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حالیہ دورہ امریکا کو پاک-امریکا تعلقات میں ‘ ایک نئی جہت کی علامت‘ قرار دیا جا رہا ہے ۔ ٹرمپ کا دوبارہ امریکی صدر منتخب ہونا پاکستان کیلئے چیلنج سمجھا جارہا تھا، تاہم بدلتے عالمی حالات میں پاکستانی حکام نے وائٹ ہاؤس کے ساتھ قریبی تعلقات کو فروغ دیا۔امریکا نے انسداد دہشتگردی کے خلاف پاکستانی اقدامات کی تعریف کی اور پاکستان کی کامیاب سفارت کاری کی بدولت کالعدم تنظیم بی ایل اے کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔پاکستان نے امریکا کو کرپٹو کے منصوبوں اورمعدنیات کی ترقی میں شراکت کی پیشکش کی، صدر ٹرمپ نے پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ بھارت سے جنگ بندی کے بعد پاک امریکا تعلقات میں مزید تیزی آئی ہے ۔