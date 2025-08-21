صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران کا اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانا پارٹی پرعدم اعتماد ،رانا ثنا

  • پاکستان
عمران کا اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانا پارٹی پرعدم اعتماد ،رانا ثنا

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک ،دنیا نیوز)مشیر وزیراعظم سیاسی اُموررانا ثنا اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان کا محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانا اپنی پارٹی پرعدم اعتماد کے مترادف ہے۔

پروگرام ’’دنیا مہر بخاری کے ساتھ‘‘ میں گفتگو کرتے رانا ثنا اللہ کا کہنا تھا کہ27ویں ترمیم کاابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا،26ویں ترمیم ملک کے بہترین مفادمیں کی۔ مری میں میٹنگ ضمنی الیکشن بارے تھی، پی ٹی آئی کو 9 مئی واقعہ کی مذمت کرنی چاہیے تھی۔9مئی کیسز کے فیصلوں میں2 سال لگے ، غلطی کا احساس ہو تو پھر اسکا حل بھی نکل آتا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئے صوبے … میاں عامر محمود کی تجاویز
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
درویش اور اللہ لوگ حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خدمت اور سیاست
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بونیر کے بعد اب کراچی میں تباہی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
گورا لاہور …(2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عبرت کی نشانیاں!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak