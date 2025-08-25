صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چائلڈ کانٹینٹ کریئٹر طلحہ احمد کا انسٹاگرام اکاؤنٹ بحال

  • پاکستان
چائلڈ کانٹینٹ کریئٹر طلحہ احمد کا انسٹاگرام اکاؤنٹ بحال

اسلام آباد (این این آئی) چائلڈ کانٹینٹ کریئٹر طلحہ احمد کا انسٹاگرام اکاؤنٹ تین دن معطلی کے بعد بحال ہوگیا، انہوں نے اس موقع پر ویڈیو میں مبینہ رپورٹنگ کے حوالے سے اپنا ردعمل بھی دیا۔

گزشتہ روز طلحہ احمد کا انسٹاگرام اکاؤنٹ معطل کر دیا گیا جس پر ان کے 5لاکھ سے زائد فالوورز پریشان دکھائی دئیے ۔ طلحہ احمد نے 21اگست کو اکاؤنٹ کی معطلی کی اطلاع دی تھی۔ طلحہ احمد نے انسٹاگرام پر ویڈیو جاری کرتے ہوئے اکاؤنٹ بحال ہونے کی اطلاع دی۔ انہوں نے کہا لوگوں کے پیغامات پر شکر گزار ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

16سالہ مغویہ بازیاب، ملزم گرفتار

دو ملزم گرفتار ، منشیات برآمد

خاتون سمیت 2افراد کی لاشیں برآمد

کاہنہ :محلے دار کی فائرنگ ‘ نوجوان زخمی

16سالہ لڑکی سے زیادتی ، ویڈیو وائرل،3ملزموں کیخلاف مقدمہ

مصطفی آباد:ڈکیتی وچوری کی وارداتیں،لاکھوں کانقصان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak