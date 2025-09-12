صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خیبرپختونخوامیں 3آپریشن بھارتی سپانسرڈ 19خوارج ہلاک

  • پاکستان
اسلام آباد،پشاور،کوئٹہ(سٹاف رپورٹر،نامہ نگار) سکیورٹی فورسز نے 9اور10ستمبرکو خیبرپختونخو اکے مختلف علاقوں میں 3الگ الگ آپریشنز کے دوران بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 19دہشت گردوں کو ہلاک کردیا۔

لوئردیر میں دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپ میں 2ایف سی اہلکار شہید ہوگئے ۔آئی ایس پی آر کے مطابق سکیورٹی فورسز نے بھارتی پراکسی کے خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع مہمند کے علاقے گلونو میں آپریشن کیا ،شدید فائرنگ کے تبادلے میں 14 ہندوستانی سپانسر ڈ خوارج ہلاک ہوگئے ۔انٹیلی جنس کی بنیاد پر ایک اور آپریشن شمالی وزیرستان کے علاقے دتہ خیل میں کیا گیا جہاں 4خوارج مارے گئے ۔ضلع بنوں میں ایک کارروائی کے دوران ایک خوار ج کو ہلاک کیاگیا۔مرنیوالے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ،تینوں علاقوں میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے ۔لوئردیر میں فرنٹیئر کانسٹیبلری اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلہ میں 2ایف سی اہلکار شہید اور ایک زخمی ہوگیا،آخری اطلاعات تک سکیورٹی فورسز اوردہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ جاری تھااور علاقے میں مزید نفری بھیج دی گئی ہے ۔

دوسری طرف بلوچستان کے ضلع پشین کے علاقے یاروں میں سی ٹی ڈی(کاؤنٹرٹیررازم ڈیپارٹمنٹ )کی کارروائی میں 4دہشت گرد مارے گئے ،ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے 2 مشین گنیں، 2 نائن ایم ایم پستول، 2 ہینڈ گرنیڈ، دھماکا خیز مواد، پرائما کارڈز اور ڈیٹونیٹر برآمد کئے گئے ۔صدر مملکت آصف علی زرداری نے خیبرپختونخوا میں کامیاب آپریشنز پر سکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا اورکہا کہ مسلح افواج کی جرات اور پیشہ ورانہ صلاحیت قوم کا تحفظ کر رہی ہیں،پاکستان بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے خاتمے کیلئے پرعزم ہے ۔وزیراعظم شہباز شریف کاکہناتھاکہ دہشت گردی کے عفریت کے ملک سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے ، پاک فوج فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانے کیلئے دن رات مصروف عمل ہیں اور مجھ سمیت پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے ۔وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ قوم کو اپنی جری فورسز پر ناز ہے اور عوام سکیورٹی فورسز کے ساتھ سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ 

