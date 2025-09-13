ایمان مزاری بیٹیوں کی طرح:چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)اسلام آباد ہائیکورٹ کے چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے ایک کیس کی سماعت کے دوران وکیل ایمان مزاری سے متعلق اپنے ریمارکس پر وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایمان مزاری میری بیٹیوں کی طرح ہے۔
میں کل بھی اسے صرف سمجھا رہا تھا،میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا اور طوفان کھڑا کر دیا گیا،چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے مزید کہا کہ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ میرے فیصلوں سے اختلاف کر سکتی ہیں لیکن ذاتیات پر بات نہ کریں، میری جانب سے یہ کہنا غلط طور پر پھیلایا جا رہا ہے کہ میں نے پکڑنے کا کہا تھا،انہوں نے وضاحت دی کہ جب وکیل ہادی صاحب کھڑے تھے تو میں نے کہا کہ انہیں پکڑ کر لے جاؤ، ورنہ میں توہینِ عدالت کی کارروائی کرونگا، اگر ایسی کارروائی ہوتی تو بچی کا کیرئیر خراب ہو جاتا،چیف جسٹس کے مطابق وہ ایمان مزاری کو بچوں کی طرح سمجھا رہے تھے لیکن وہ بار بار بنیادی حقوق کی بات کر رہی تھیں، چیف جسٹس نے ریمارکس دئیے کہ کیا اس عدالت کے بھی کچھ بنیادی حقوق نہیں ہیں؟قبل ازیں خواتین وکلا نے ایک مشترکہ خط میں چیف جسٹس کے رویے کو نامناسب قرار دیتے ہوئے کہا کمرۂ عدالت ذاتی تعصب کے اظہار کی جگہ نہیں، ججز کو ہمیشہ آزادانہ اور غیر جانبداری کے ساتھ انصاف فراہم کرنا چاہیے ،ریمارکس نے مردوں کے ذریعے حکمرانی اور دھمکی کا تاثر دیا جو کہ ناقابل قبول ہے ، ججز کو آئین اور قانون کی عمل داری کو یقینی بنانے کے لیے کھڑا ہونا چاہیے ، نہ کہ ذاتی رویوں کو کمرۂ عدالت میں جگہ دینی چاہیے ۔