آئی ایس آئی سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک خدمات جاری رکھیں گے
حکومت نے پالیسیوں کا تسلسل یقینی بنانے کیلئے قانونی اختیار کے تحت انکی خدمات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا : سکیورٹی ذرائع لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اپریل 2025 سے نیشنل سکیورٹی ایڈوائز ر کے عہدہ پربھی خدمات سرانجام دے رہے ہیں
اسلام آباد (دنیا نیوز) ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اپنی خدمات جاری رکھیں گے ۔ سکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ حکومت نے آئی ایس آئی کے سربراہ کی خدمات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کو گزشتہ برس ستمبر میں بطور ڈی جی آئی ایس آئی مقرر کیا گیا تھا اور انکی بطور لیفٹیننٹ جنرل مدت ملازمت پوری ہو گئی تھی ۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اپریل 2025 سے نیشنل سکیورٹی ایڈوائز ر کے عہدے پر بھی خدمات سرانجام دے رہے ہیں ۔ حکومت نے قانونی اختیار کے تحت انکی خدمات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ پالیسیوں کے تسلسل کو یقینی بنایا جاسکے ۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک ڈی جی آئی ایس آئی بننے سے قبل پاک فوج میں ایجوٹنٹ جنرل سمیت اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں، انہیں فوج میں انتہائی پروفیشنل آفیسر کے طور پر جانا جاتا ہے۔