صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی ایس آئی سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک خدمات جاری رکھیں گے

  • پاکستان
آئی ایس آئی سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک خدمات جاری رکھیں گے

حکومت نے پالیسیوں کا تسلسل یقینی بنانے کیلئے قانونی اختیار کے تحت انکی خدمات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا : سکیورٹی ذرائع لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اپریل 2025 سے نیشنل سکیورٹی ایڈوائز ر کے عہدہ پربھی خدمات سرانجام دے رہے ہیں

اسلام آباد (دنیا نیوز) ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اپنی خدمات جاری رکھیں گے ۔ سکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ حکومت نے آئی ایس آئی کے سربراہ کی خدمات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کو گزشتہ برس ستمبر میں بطور ڈی جی آئی ایس آئی مقرر کیا گیا تھا اور انکی بطور لیفٹیننٹ جنرل مدت ملازمت پوری ہو گئی تھی ۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک اپریل 2025 سے نیشنل سکیورٹی ایڈوائز ر کے عہدے پر بھی خدمات سرانجام دے رہے ہیں ۔ حکومت نے قانونی اختیار کے تحت انکی خدمات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ پالیسیوں کے تسلسل کو یقینی بنایا جاسکے ۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک ڈی جی آئی ایس آئی بننے سے قبل پاک فوج میں ایجوٹنٹ جنرل سمیت اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں، انہیں فوج میں انتہائی پروفیشنل آفیسر کے طور پر جانا جاتا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ٹیم سے جھگڑا ہوا تو کھانے میں نیند کی گولیاں کھلادیں:فضا علی

تماشا ہاؤس یا عذاب گھر ، علیزے کی ریئلٹی شو پرتنقید

انڈسٹری میں رنگت اور باڈی شیمنگ کا سامنا رہا:رومیسہ خان

ویرات،انوشکا کی شادی سے ایک دن پہلے سب کچھ تباہ

محبت مرد کے سٹیٹس اور بینک بیلنس سے زیادہ اہم :کنزیٰ ہاشمی

مس یونیورس مقابلہ،مریم محمد یو اے ای کی نمائندگی کرینگی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak