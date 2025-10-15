صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیراعلیٰ کی تبدیلی سے پختونخوا میں حالات ابتر ہونگے : حمد اللہ

  • پاکستان
وزیراعلیٰ کی تبدیلی سے پختونخوا میں حالات ابتر ہونگے : حمد اللہ

حلف میں کوئی پیچیدگی نہیں تھی،پیدا کرنے کی کوشش کی گئی:شوکت یوسفزئی چین کو ہرحال میں ساتھ رکھنا چاہیے :ارشد ملک، دنیا مہر بخاری کیساتھ میں گفتگو

لاہور (دنیا نیوز )جے یو آئی( ف )کے رہنما حافظ حمد اللہ نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیراعلیٰ کی تبدیلی سے حالات بہتر نہیں، ابترہوں گے ۔دنیا نیوز کے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا جمعیت علما اسلام ف کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے ، ہم اپنی پارٹی کے فیصلے تحریک انصاف کی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتے ۔رہنما تحریک انصاف شوکت یوسفزئی نے کہا وزیر اعلیٰ کے پی کے کے حلف میں کوئی پیچیدگی نہیں تھی، اسے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔

کے پی کے میں اکثریت پی ٹی آئی کی ہے ، وزیر اعلیٰ تو انہی کا آنا ہے ، لہذا مرضی بھی ان کی چلے گی، پی پی پی کو شکر ہے کہ عقل آ گئی ہے ۔معروف دفاعی تجزیہ کار ایئر مارشل (ر)ارشد ملک نے کہا کہ چین ہمارے لیے سب سے اہم دوست ہے ، ہمیں ہر حال میں اسے ساتھ رکھنا چاہیے ، ہمیں سٹیک ہولڈرز کا خاص خیال رکھنا چاہیے ، ٹرمپ کی تعریف کرنی چاہیے لیکن ماضی کو بھی خیال میں رکھنا چاہیے ، امریکا کی جو بھی لابی ہو، ٹرمپ نے غزہ میں کردار ادا کیا،سب سے زیادہ رول سعودی عرب،مصر،اردن،قطر کا بنتا ہے ، ہما را اتنا نہیں بنتا اس لیے سامنے آنے میں احتیاط کرنا ہو گی، ہماری توجہ معیشت پر ہونی چاہیے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
فرسودہ تصورات کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
شہباز شریف کا ٹرمپ کارڈ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوستوں کا مشورہ‘ پاک افغان مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دہلی سے کابل تک کھلا پیغام
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی گھرانہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak