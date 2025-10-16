صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جے یو آئی (ف)کی وزیراعلیٰ پختونخوا کا الیکشن کالعدم قرار دینے کی درخواست خارج

  • پاکستان
جے یو آئی (ف)کی وزیراعلیٰ پختونخوا کا الیکشن کالعدم قرار دینے کی درخواست خارج

پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک )پشاور ہائی کورٹ نے جمعیت علمائے اسلام (ف)کی جانب سے وزیرِ اعلیٰ خیبر پختونخوا کے انتخاب کو کالعدم قرار دینے سے متعلق درخواست خارج کردی۔

جسٹس ارشد علی اور جسٹس وقار احمد پر مشتمل بینچ نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ دلائل سننے کے بعد جسٹس سید ارشد علی نے درخواست گزار وکیل کو کہا کہ آپ واپس درخواست لینا چاہتے ہیں یا ہم میرٹ پر فیصلہ کریں ۔وکیل نے کہا کہ ہمیں ٹائم دیں، ہم عدالت کو آگاہ کریں گے ، بعدازاں بینچ نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے درخواست گزار کی درخواست خارج کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

شہباز شریف نے کہا میں نے لاکھوں زندگیاں بچائیں:ٹرمپ

غزہ :مزید45فلسطینیوں کی لاشیں واپس،رفح بارڈر بدستور بند

کابل میں دھماکے 5ہلاک ،35زخمی

ایران :پھانسیوں کیخلاف قیدیوں کا احتجاج ،بھوک ہڑتال

سعودی ولی عہد کا مکہ مکرمہ میں ’’کنگ سلمان گیٹ‘‘ منصوبے کا اعلان، 3 لاکھ نوکریاں متوقع

امریکا:عدالت نے وفاقی ملازمین کی برطرفی روک دی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak