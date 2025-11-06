رائیونڈمیں عالمی تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ آج سے شروع
182ممالک کے مندوبین شرکت کرینگے ، بھارت سے علماکی بڑی تعداد پہنچ گئی وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر خصوصی اقدامات ، شرکاء کیلئے الیکٹرک بسیں بھی چلیں گی
لاہور/رائے ونڈ (آئی این پی)رائیونڈمیں سالانہ عالمی تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ آج بروز جمعرات سے شروع ہوگا ،انتظامات مکمل کر لیے گئے ،اجتماع گاہ کے راستوں کی صفائی کا عمل بھی جاری ،بھارت سے علما کرام کی بڑی تعداد رائے ونڈ پہنچ گئی ہے اورتاحال مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے ،تبلیغی مرکز کو بند کردیا گیا اور تمام کارکنوں کو پنڈال پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔تفصیلات کے مطابق تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ آج بعدا زنمازِ عصررائے ونڈ سند روڈ پر وسیع و عریض میدان میں شروع ہوگا اور9 نومبربروز اتوار دعا پر اختتام پذیرہوگا،اجتماع میں 182ممالک کے مندوبین شرکت کرینگے ، لاہور ائیر پورٹ پر استقبالیہ کیمپ قائم ہے جبکہ بذریعہ ریل گاڑی آنے والوں کیلئے ریلوے سٹیشن پر استقبالیہ کیمپ بھی قائم کردیا گیا ہے ،پہلے مرحلے میں دیر، باجوڑ، بونیر، چترال، سرگودھا، خوشاب، بھکر، میانوالی صوبہ سندھ کے تمام اضلاع (علاوہ کراچی)راولپنڈی، اسلام آباد، چکوال، جہلم، اٹک، کشمیر کے تمام اضلاع ، لیہ، مظفر گڑھ، بھکر، کرک کے اضلاع کے کارکن شرکت کر ینگے جبکہ دوسرا مرحلہ 13 نومبر بروز جمعرات کو شروع ہوگااور 16 نومبر بروز اتواردعا پر اختتام پذیرہوگا۔اجتماع ایام میں تمام نان سٹاپ ٹرینیں رائے ونڈ جنکشن پر رکیں گی ،وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے شرکا اجتماع کیلئے ضروری سہولیات کی فراہمی کا اعلان کیا ہے ،شرکاء کیلئے الیکٹرک بسیں بھی چلائی جارہی ہیں۔