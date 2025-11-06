نعیمہ کشور کیساتھ ناروا سلوک کوئی کارروائی نہ ہو سکی
اسلام آباد (ایس ایم زمان)ممبر قومی اسمبلی نعیمہ کشور خان کے ساتھ ناروا سلوک پر انکوائری رپورٹ پر کوئی کارروائی نہیں ہو سکی ، انکوائری رپورٹ جمع ہونے کے باوجود پارلیمنٹ ڈسپنسری کے کسی افسر اور ملازم کو واقعہ کا ذمہ دار قرار نہیں دیا گیا ہے اور نہ کسی کے خلاف محکمانہ کارروائی کے احکامات دیئے گئے ہیں۔
انکوائری میں کسی ملازم کو بلایا گیا نہ ہی بیانات لیے گئے ہیں،پولی کلینک انتظامیہ نے پارلیمنٹ ڈسپنسری کے میڈیکل افسران و خاص ملازمین کو بچا لیا ہے اور انچارج ڈاکٹرز کو تبدیل نہیں کیا ہے ، نعیمہ کشور خان نے ڈپٹی سپیکر اور چیئرمین ہاؤس و لائبریری کمیٹی کو درخواست دی ہے جس میں بتایا گیا کہ ان کی سرجری ہوئی ہے اور پارلیمنٹ ڈسپنسری میں ایمبولنس کے لیے فون کیا تاہم ملازم نے جواب دیا کہ ایمبولنس ڈرائیور نہیں ، پھر ویل چیئر مانگی تو وہ بھی خراب اور ٹوٹی ہوئی دی گئی اور میرے جھگڑنے کے بعد دوسری ویل چیئر دی گئی،پولی کلینک کے ترجمان و اسسٹنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالجبار بھٹو نے دنیا کے سوال کے جواب میں بتایا کہ انکوائری رپورٹ کے بعد مرحلہ وار پارلیمنٹ ہاؤس اور پارلیمنٹ لاجز کے سٹاف کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔