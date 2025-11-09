صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

27ویں آئینی ترمیم ،پی ٹی آئی کا مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں نہ جانے کا اعلان

  • پاکستان
27ویں آئینی ترمیم ،پی ٹی آئی کا مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں نہ جانے کا اعلان

اسلام آباد(سٹاف رپورٹر/خصوصی نیوز رپورٹر)پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ ہمیں چند منٹ پہلے 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ ملا اور اب کہا جا رہا ہے کہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے سامنے پیش ہو جائیں۔۔۔

ہم نے فیصلہ کیا ہے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں نہیں جائیں گے ۔علامہ ناصرنقوی اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کے ہمراہ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی ظفر نے کہاکہ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے معاملے پر اس قدر عجلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے ۔ ہم ربڑ اسٹمپ نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ (ن) کی نورا کشتی جاری ہے ، بلاول بھٹو زرداری کی ٹوئٹ والا معاملہ پہلے سے طے تھا۔ان کا کہنا تھا کہ ہم آئین کے خلاف سازش کا حصہ نہیں بنیں گے بلکہ قوم کو آگاہ کریں گے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

کرکٹ کے فروغ ، اے سی سی ایسوسی ایٹ ممبران کی لیگ پر اتفاق

جنوبی افریقہ کوشکست ،ون ڈے سیریز پاکستان کے نام

ویمنز ورلڈکپ فائنل نے مینز ٹی 20 ورلڈکپ کا ویورشپ ریکارڈ برابر کردیا

ایشین شاٹ گن گرینڈ پریکس :پاکستان نے سلور اور برنز میڈلزجیت لئے

ہانگ کانگ سپر سکسز:پاکستان نے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی

پاک بنگلہ دیش ہاکی سیریز 13 سے 16 نومبر تک کھیلی جائے گی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آئین میں ترمیم کے ساتھ ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عالیجاہ، یہ تردد غیرضروری ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
صحرائے تھل میں جشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
حکیم الامت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سری لنکا تعلقات کی روشن راہیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak