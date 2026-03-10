صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مالٹا میں چاکلیٹ سے بنائی گئی سب سے بڑی ٹرین

  • عجائب دنیا
مالٹا میں چاکلیٹ سے بنائی گئی سب سے بڑی ٹرین

ویلیٹا(نیٹ نیوز)مالٹا سے تعلق رکھنے والے مشہور چاکلیٹیئر اینڈریو فروجیا (جو کئی عالمی ریکارڈز رکھتے ہیں) نے حال ہی میں دنیا کے طویل ترین چاکلیٹ مجسمے کا نیا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔

انہوں نے مالٹا کے انسٹیٹیوٹ آف ٹورازم سٹڈیز کے طلبا کے ساتھ مل کر 55.27 میٹر لمبی چاکلیٹ ٹرین تیار کی، جس میں ایک پرانا بھاپ سے چلنے والا انجن اور چاکلیٹ سے بنی 22 بوگیاں شامل تھیں۔ ہر بوگی کا وزن تقریباً 160 کلو گرام (352 پاؤنڈ) تھا۔دنیا کا یہ طویل ترین چاکلیٹ مجسمہ اس سال کے ونٹر اولمپک گیمز سے قبل میلان میں پیش کیا گیا۔ اٹلی کے شہر برگامو میں تقریباً 5 ہزار چاکلیٹ کے الگ الگ ٹکڑے کاٹے اور تراشے گئے ۔ بعد ازاں انہیں پلاسٹک میں لپیٹ کر نہایت احتیاط سے میلان منتقل کیا گیا، جہاں اینڈریو فروجیا کی ٹیم نے کئی دن تک محنت کر کے انہیں جوڑا تاکہ یہ شاندار مجسمہ ونٹر اولمپک گیمز سے پہلے مکمل ہو سکے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

دفاتر میں 3 ہفتہ وار چھٹیاں، نصف سٹاف کا گھر سے کام، سکول بند : پٹرول مزید مہنگا ہونے والا کوشش ہوگی عوام پر بوجھ نہ پڑے : وزیر اعظم

تیل کا عالمی بحران، قیمتیں آسمانوں پر، طیارے زمین پر، سٹاک مارکیٹس کریش : پاکستان میں معیشت کو مزید دبائو کا سامنا ہوسکتا : سٹیٹ بینک

قومی اسمبلی : اپوزیشن کا پٹرول قیمتوں میں اضافے، مہنگائی کیخلاف احتجاج : سپیکر ڈائس کا گھیرائو نعرے

ایران جنگ : ادویات اور بچوں کے فار مولا دودھ کی قلت کا خدشہ

مریم نواز نے چھوٹی صنعتوں کے فروغ کا پلان دیدیا

ایران کیخلاف بات کرنیوالا امریکا واسرائیل کا ایجنٹ : حافظ نعیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak