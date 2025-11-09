صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلم لیگ ق کا 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت کا اعلان

  • پاکستان
مسلم لیگ ق کا 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت کا اعلان

اسلام آباد (دنیا نیوز)مسلم لیگ ق نے 27 ویں آئینی ترمیم کی حمایت اور قومی مفاہمت کیلئے حکومت کے ساتھ تعاون کا اعلان کر دیا۔

مسلم لیگ ق کا اعلیٰ سطحی مشاورتی اجلاس سینئر نائب صدر چودھری سالک حسین کی زیر صدارت ہوا ۔ چودھری سالک حسین نے پارلیمانی پارٹی کو وزیراعظم سے ملاقات پر اعتماد میں لیا۔اجلاس میں طارق حسن، ڈاکٹر امجد، مصطفیٰ ملک، فرخ خان اور دیگر مرکزی رہنما شریک تھے ۔واضح رہے وفاقی کابینہ نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی ہے ، اب آئینی ترمیم سینیٹ میں پیش کی جائے گی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتہ منفی رجحان کے ساتھ ختم

سونے کی قیمت میں کمی 600روپے فی تولہ سستا

شپنگ کارپوریشن:بیڑا 60 جہازوں تک بڑھانے کا ہدف مقرر

کراچی و لاہور چیمبرز ملکی اقتصادی بحالی مستحکم بنانے پر متفق

پورٹ قاسم:چینی، سیمنٹ کی اترائی تیزتر بنانے کا آغاز

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آئین میں ترمیم کے ساتھ ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عالیجاہ، یہ تردد غیرضروری ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
صحرائے تھل میں جشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
حکیم الامت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سری لنکا تعلقات کی روشن راہیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak