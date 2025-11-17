وقت پر اسلحہ نہیں ملتا،کئی دفاعی کمپنیاں جھوٹ بولتی ہیں:بھارتی چیف آف ڈیفنس:مودی کا،،میک ان انڈیا خواب بری طرح زمین بوس
نئی دہلی(دنیا نیوز)بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف انیل چوہان نے بھارتی دفاعی صنعت پر شدید عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔انیل چوہان کے شکایتی بیان سے مودی کا ’’میک اِن انڈیا ‘‘کادفاعی خواب بری طرح زمین بوس ہوگیا جبکہ بھارتی فوج وقت پر اسلحہ نہ ملنے کی کھلے عام شکایات کرنے لگی، بھارتی دفاعی صنعت کی سرد مہری نے سی ڈی ایس کو میڈیا پر آ کر قوم پرستی کی دہائی دینے پر مجبور کر دیا۔بھارتی جریدے دی پرنٹ کے مطابق سی ڈی ایس انیل چوہان کا کہنا تھا کہ ہم آپ کی منافع کمانے والی کاوشوں میں کچھ قومیت اور حب الوطنی کی توقع رکھتے ہیں، دفاعی اصلاحات یک طرفہ عمل نہیں، مقامی صنعت کو اپنی صلاحیت کے بارے میں سچ بولنا ہوگا،کئی بھارتی کمپنیاں اپنی پیداوار پر جھوٹ بولتی ہیں۔انیل چوہان نے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ معاہدہ کر کے وقت پر ڈلیور نہ کریں، یہ ہماری صنعتی صلاحیت کا نقصان ہے ، آپ کو اپنی مقامی صلاحیت کے بارے میں سچ بولنا ہوگا، اس کا تعلق قومی سلامتی سے ہے ۔بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف کا کہنا تھا کہ بہت سی کمپنیاں کہتی ہیں کہ ان کی مصنوعات 70 فیصد مقامی ہیں لیکن یہ حقیقت نہیں ہے ۔کرپٹ مودی کے دور اقتدار میں بھارتی دفاعی کمپنیاں اربوں کے حکومتی فنڈز لینے کے باوجود جدید ہتھیار وقت پر دینے میں ناکام ہیں، بھارتی سی ڈی ایس کی تنقید خود بھارتی فوج کی داخلی بدانتظامی اور ناقص پلاننگ کی گواہی دے رہی ہے ۔بھارتی فوج کی بڑھتی ہوئی مایوسی نے خطے میں ناکام ملٹری ماڈرنائزیشن اور اندرونی کھوکھلے پن کا پردہ چاک کر دیا۔