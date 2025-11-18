جدہ، مدینہ ، ریاض کے راستے تجارت، پاکستان، بنگلہ دیشی ایئرلائنز میں تاریخی معاہدہ
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک، این این آئی)پی آئی اے اور بنگلہ دیش کی بمان ایئر لائن کے درمیان تاریخی کارگو معاہدہ ہوا ہے یہ معاہدہ یکم دسمبر 2025 سے نافذ العمل ہوگا۔
ترجمان پی آئی اے کے مطابق پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے بنگلہ دیش کی بمان ایئر لائنز کے ساتھ ایک اہم کارگو انٹرلائن سپیشل پروریٹ معاہدہ کر لیا ۔اس شراکت داری کا بنیادی مقصد دونوں ممالک کے درمیان فضائی کارگو کی نقل و حرکت کو ہموار بنانا ہے ۔ معاہدے کی رو سے سعودی عرب کے اہم شہروں، جدہ، مدینہ اور ریاض کو ٹرانزٹ گیٹ ویز کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ یہ شراکت داری علاقائی تجارت کے لئے ایک سٹراٹیجک کوریڈور قائم کرے گی، معاہدے کی بدولت ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکلز اور زرعی مصنوعات جیسی قیمتی اشیا کی ترسیل میں موجود لاجسٹک پیچیدگیاں کم ہو جائیں گی۔ دونوں ملکوں کی قومی ایئر لائنز کے وسیع نیٹ ورکس کے ذریعے ، معیاری اور کم لاگت پر مشتمل کارگو حل فراہم کیے جائیں گے۔