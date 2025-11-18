پشاور، 347 طلبا میں 6 کروڑ 40 لاکھ کے وظائف تقسیم
طلبا کیلئے انٹرن شپ پروگرام،مارکیٹ سے ہم آہنگ مضامین متعارف کرائینگے :وزیر اعلیٰ
پشاور(دنیا نیوز)وزیر اعلیٰ ہاؤس میں طلبا کو سکالرشپس دینے کی تقریب ہوئی، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے رواں سال کے لیے 347 طلبا میں 6کروڑ 40لاکھ روپے مالیت کے سکالرشپس چیک تقسیم کیے ۔چیک صوبائی حکومت کی جانب سے انڈر گریجویٹ، گریجویٹ طلبا میں تقسیم کیے گئے ، اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے خیبر پختونخوا ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے لیے 30 کروڑ روپے اضافی فنڈز کا اعلان بھی کیا،سہیل آفریدی نے کہا کہ سکالرشپس کی فراہمی سے صوبے کے متوسط اور کمزور طبقے کو یکساں اور بہتر تعلیمی مواقع فراہم کر رہے ہیں، ہم نے اپنے نوجوانوں پر سرمایہ کاری کرنی ہے ، معیاری تعلیم اور بہتر صحت سہولیات ہماری اولین ترجیح ہیں، تعلیمی نظام میں مارکیٹ سے ہم آہنگ مضامین متعارف کرانے جا رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ طلبہ فارغ التحصیل ہوتے ہی نہ صرف نوکری حاصل کریں بلکہ روزگار فراہم کرنے کے قابل بنیں،سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ طلبہ کے لیے انٹرن شپ پروگرام شروع کر رہے ہیں تاکہ وہ بے روزگار نہ بیٹھیں۔