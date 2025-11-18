صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پشاور، 347 طلبا میں 6 کروڑ 40 لاکھ کے وظائف تقسیم

  • پاکستان
پشاور، 347 طلبا میں 6 کروڑ 40 لاکھ کے وظائف تقسیم

طلبا کیلئے انٹرن شپ پروگرام،مارکیٹ سے ہم آہنگ مضامین متعارف کرائینگے :وزیر اعلیٰ

 پشاور(دنیا نیوز)وزیر اعلیٰ ہاؤس میں طلبا کو سکالرشپس دینے کی تقریب ہوئی، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے رواں سال کے لیے 347 طلبا میں 6کروڑ 40لاکھ روپے مالیت کے سکالرشپس چیک تقسیم کیے ۔چیک صوبائی حکومت کی جانب سے انڈر گریجویٹ، گریجویٹ طلبا میں تقسیم کیے گئے ، اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے خیبر پختونخوا ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے لیے 30 کروڑ روپے اضافی فنڈز کا اعلان بھی کیا،سہیل آفریدی نے کہا کہ سکالرشپس کی فراہمی سے صوبے کے متوسط اور کمزور طبقے کو یکساں اور بہتر تعلیمی مواقع فراہم کر رہے ہیں، ہم نے اپنے نوجوانوں پر سرمایہ کاری کرنی ہے ، معیاری تعلیم اور بہتر صحت سہولیات ہماری اولین ترجیح ہیں، تعلیمی نظام میں مارکیٹ سے ہم آہنگ مضامین متعارف کرانے جا رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ طلبہ فارغ التحصیل ہوتے ہی نہ صرف نوکری حاصل کریں بلکہ روزگار فراہم کرنے کے قابل بنیں،سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ طلبہ کے لیے انٹرن شپ پروگرام شروع کر رہے ہیں تاکہ وہ بے روزگار نہ بیٹھیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ماہرینِ آثارِ قدیمہ کا اہرامِ مصرمیں خفیہ راستے کا انکشاف

وزن گھٹانے کی ادویات سے بینائی جا سکتی ہے :تحقیق

31 دسمبر تک شادی کرو انعام پاؤ ، منفرد سکیم متعارف

بھالوؤں کو آبادی سے دور رکھنے کیلئے بھونکنے والے ڈرونز

ٹریفک چالان فیس کے بدلے خوراک عطیہ کرنیکی سہولت

وہ قصبہ جہاں اب 66 دن تک سورج طلوع نہیں ہوگا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak