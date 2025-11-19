صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ :چیف سیکرٹری الیکشن کمیشن سے جواب طلب

  • پاکستان
پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ :چیف سیکرٹری الیکشن کمیشن سے جواب طلب

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی، عدالت نے چیف سیکرٹری، الیکشن کمیشن اور دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے دو ہفتوں میں جواب طلب کرلیا۔

جسٹس فاروق حیدر نے اپوزیشن کے دو ایم پی ایز سمیت دیگر کی درخواست پر سماعت کی ۔درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 آئین کی اصل روح سے متصادم ہے اور بلدیاتی الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پر کرانا آئین کی خلاف ورزی ہے ۔ درخواست گزار عدالت سے استدعا کر رہے ہیں کہ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کو آئین سے متصادم قرار دیا جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ماہرینِ آثارِ قدیمہ کا اہرامِ مصرمیں خفیہ راستے کا انکشاف

وزن گھٹانے کی ادویات سے بینائی جا سکتی ہے :تحقیق

31 دسمبر تک شادی کرو انعام پاؤ ، منفرد سکیم متعارف

بھالوؤں کو آبادی سے دور رکھنے کیلئے بھونکنے والے ڈرونز

ٹریفک چالان فیس کے بدلے خوراک عطیہ کرنیکی سہولت

وہ قصبہ جہاں اب 66 دن تک سورج طلوع نہیں ہوگا

آج کے کالمز

ایاز امیر
جادو ٹونے کا پورا احاطہ نہیں ہوا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Those who live by the gun
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعلے نہیں شبنم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جاوید حفیظ
ٹاٹ والے سکول سے سفارتی ایوانوں تک…(2)
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
ایف 35سعودی امریکہ ڈیل، بدلتی عالمی بساط!
محمد حسن رضا
Dunya Bethak