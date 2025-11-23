صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہوربدستور دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار،نئی دہلی سرفہرست

  • پاکستان
لاہوربدستور دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار،نئی دہلی سرفہرست

لاہور (آئی این پی،اے پی پی)حکومتی کوششوں کے باوجود پنجاب کی فضاء بدستور آلودہ ، لاہور ہفتہ کے روز بھی دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار دیا گیا۔

محکمہ ماحولیات پنجاب کی ویب سائٹ کے مطابق لاہور میں ایئر پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 414 ریکارڈ کی گئی جبکہ  خانیوال میں 412، فیصل آباد 354اور ملتان میں 342ریکارڈ کی گئی ۔ورلڈ ایئر کوالٹی انڈیکس میں لاہور کو 330اے کیوآئی کے ساتھ دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار دیا گیا جبکہ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی 450پارٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ پہلے نمبر پر رہا۔دوسری طرف ترجمان محکمہ موسمیات کیمطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پنجاب کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے جبکہ لاہور، شیخوپورہ، گوجرانوالہ، جہلم، فیصل آباد، ساہیوال، ملتان، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور اور گردونواح میں سموگ،ہلکی دھند چھائے رہنے کی تو قع ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

پریانکا چوپڑا نے کزن پرینیتی کے نومولود بیٹے کے لیے تحفہ بھجوادیا

ڈکی بھائی کی درخواست ضمانت کل سماعت کیلئے مقرر

صرف اٹھارہ برس کی عمر میں دنیا کو فتح کر نا سیکھا :عاطف اسلم

بچاؤ مجھے بچاؤ یمنیٰ زیدی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

طلحہ انجم کا انٹرویو،نادیہ خان کی ارنب گواسوامی سے تشبیہ

گھریلو تنازعات :فیروز خان کا موت کے منہ تک پہنچنے کا انکشاف

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جماعت اسلامی اور عوام کا ملاپ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کے علاوہ زندگی میں بہت کچھ ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پختون بچوں کا مستقبل کیا ہے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
افغانستان کے محدود تجارتی آپشنز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت کے اُڑتے تابوت
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سوڈان کی خانہ جنگی اور عالم اسلام
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak