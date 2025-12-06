جمہوریت پسند قوتیں تناؤ کم کرنے میں کردار ادا کریں:گوہر
ریاستی ادارے اور سیاسی لوگ ایک دوسرے کو ذہنی مریض کہیں تو یہ افسوسناک ہے عمران فوج کیخلاف نہیں صرف یہ کہتے ہیں سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے :علی محمد
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے مایوسی ہوئی، پی ٹی آئی کا بیانیہ ملک دشمن نہیں ہے نہ ہی ہوگا۔سماجی رابطے کی سائٹ ‘ایکس’ پر ردعمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا میں ہمیشہ سے امید کرتا آیا ہوں کہ تناؤ کم اور تعلقات میں بہتری آئے ۔انہوں نے کہا ملک کا دفاع اہم ہے ، پی ٹی آئی کا بیانیہ کبھی ملک دشمن نہ ہے ، نہ ہوگا، ریاستی ادارے اور سیاسی لوگ ایک دوسرے کو ذہنی مریض کہیں یاخطرہ سمجھیں تو یہ افسوسناک ہے ۔انہوں نے کہا پاکستان بھی ہمارا اور فوج بھی ہماری ہے ، ہم نے اس کا عملی مظاہرہ کیا اور کریں گے ، یہ وقت ہے کہ سب ایک دوسرے کو تسلیم کریں، جگہ دیں اور اعتماد کے فقدان کو ختم کریں۔
بیرسٹر گوہر نے کہا میں تمام جمہوریت پسند قوتوں سے اپیل کرتا ہوں تناؤ کو کم کرنے میں کردار ادا کریں۔ میں اپیل کر تا ہوں کچھ نان سٹیک ہولڈرز کا طرز عمل پی ٹی آئی اور اداروں کے درمیان تناؤ کا سبب نہیں بننا چاہیے ۔انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشریٰ بی بی جیل میں ہیں ان سے ملاقاتوں کی اجازت ہو تو ہم بہتری کی طرف چلے جائیں گے ، ملک تناؤ اور انتشار کا متحمل نہیں ہوسکتا۔تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے کہا عمران خان نے کبھی نہیں کہا وہ فوج کے خلاف ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں ملک بھی اُن کا ہے اور فوج بھی اُن کی ہے ، وہ صرف یہ کہتے ہیں ادارے کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے ۔ انہوں نے کہا پاکستان میں دہشت گردی سے بھی بڑا مسئلہ سیاسی عدم استحکام ہے ، سیاسی استحکام ہوگا تو معیشت بھی بہتر ہوگی۔