ریاست نے دشمنوں کو ٹھوک بجا کر جواب دے دیا:واوڈا
واضح کردیا فوج کیخلاف بیانیہ لیکر چلنے والے غداری کے زمرے میں آتے جب تک میرا سیاسی باپ تھا وزیراعظم تھا،اب لاوارثوں کا باپ جیل میں ہے
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا ریاست بیرون ملک اور اندرون ملک دشمنوں کے کچھ سوالات کے جوابات خود ٹھوک بجا کردے گی اور وہ دے دیا۔سوشل میڈیا پر پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا فوج اور اس کے سپہ سالار پر بات کرنے پر زبان سے جوتے کی سول بنا دی جائے گی لیکن ریاست کے جواب سے پتا چل گیا کہ جوتے کی سول تو بہت چھوٹی چیز ہے ، ریاست نے واضح کردیا کہ جو ملک اور اس کی فوج کے خلاف ہے وہ دشمن کا بیانیہ لے کر چل رہے ہیں اور وہ غداری کے زمرے میں آتے ہیں۔ فیصل واوڈا نے کہا کہ جب تک میرا سیاسی باپ تھا وزیراعظم تھا، اب بن باپ کے لاوارثوں اور سڑک چھاپ کا باپ جیل میں ہے اور غداری کے زمرے میں آگیا،یہ کِیا ہے تحریک انصاف نے منصوبے کے تحت انڈیا اور افغانستان سے مل کر، جو میں آپ کو بہت عرصے سے بتا رہا تھا۔