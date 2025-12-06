صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریاست نے دشمنوں کو ٹھوک بجا کر جواب دے دیا:واوڈا

  • پاکستان
ریاست نے دشمنوں کو ٹھوک بجا کر جواب دے دیا:واوڈا

واضح کردیا فوج کیخلاف بیانیہ لیکر چلنے والے غداری کے زمرے میں آتے جب تک میرا سیاسی باپ تھا وزیراعظم تھا،اب لاوارثوں کا باپ جیل میں ہے

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا ریاست بیرون ملک اور اندرون ملک دشمنوں کے کچھ سوالات کے جوابات خود ٹھوک بجا کردے گی اور وہ دے دیا۔سوشل میڈیا پر پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا فوج اور اس کے سپہ سالار پر بات کرنے پر زبان سے جوتے کی سول بنا دی جائے گی لیکن ریاست کے جواب سے پتا چل گیا کہ جوتے کی سول تو بہت چھوٹی چیز ہے ، ریاست نے واضح کردیا کہ جو ملک اور اس کی فوج کے خلاف ہے وہ دشمن کا بیانیہ لے کر چل رہے ہیں اور وہ غداری کے زمرے میں آتے ہیں۔ فیصل واوڈا نے کہا کہ جب تک میرا سیاسی باپ تھا وزیراعظم تھا، اب بن باپ کے لاوارثوں اور سڑک چھاپ کا باپ جیل میں ہے اور غداری کے زمرے میں آگیا،یہ کِیا ہے تحریک انصاف نے منصوبے کے تحت انڈیا اور افغانستان سے مل کر، جو میں آپ کو بہت عرصے سے بتا رہا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

فیشن ڈیزائنر نومی انصاری کیخلاف فراڈ کیس خارج کرنیکی درخواست مسترد

ہانیہ عامر خواتین کیلئے محفوظ ڈیجیٹل و مالیاتی ایمبیسڈر مقرر

کیریئر کی ابتدا غیر اخلاقی آفرز پر والدہ بھی رو پڑیں:سارہ چودھری

صبا قمر کے بغیر میک اپ سین پر صارفین کی شدید تنقید

فلم شوٹنگ کی وجہ سے کاجول،ٹوئنکل کے شو میں نہیں گیا:شاہ رخ

مجھے گرانے کی سازشیں کامیاب نہ ہوسکیں:طلحہ انجم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عدالتی فیصلے ا ور سماجی روایات
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رب زدنی علما
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
صرف پاکستان ماڈل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
سسٹم کی خرابی کی جڑ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ ہزارہ کی قرارداد
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak