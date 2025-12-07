صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پشاور ہائیکورٹ نے وکلا کی عدالتی ہڑتال اور بائیکاٹ کو غیر قانونی قرار دیدیا

بائیکاٹ آئین کے آرٹیکل 4، 8 اور 10A کی خلاف ورزی ، شہریوں کو فیئر ٹرائل کا آئینی حق متاثر ہوتاہے ہزاروں مقدمات ملتوی ، عدالتی نظام مفلوج ،خزانے کو نقصان ، ایک دن میں57 ملین روپے ضائع ہو جاتے ہڑتال کے بجائے کالی پٹی، بینرز ، پر امن اجلاس کی اجازت ، فیصلہ صوبہ بھر کی عدالتوں کو بھجوایا جائیگا:جسٹس ارشد

 پشاور (دنیا نیوز) پشاورہائیکورٹ کی جانب سے وکلاء کی عدالتی ہڑتال اور بائیکاٹ کوغیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ جسٹس سید ارشد علی نے 43 صفحات پر مشتمل تاریخی فیصلہ جاری کیا، جس کے مطابق وکلا کا عدالتوں کا بائیکاٹ آئین کے آرٹیکل 4، 8 اور 10A کی  خلاف ورزی ہے۔ فیصلے کے مطابق احتجاج کے باعث شہریوں کو فیئر ٹرائل کا آئینی حق متاثر ہو رہا ہے ، ہڑتال سے ہزاروں مقدمات ملتوی اور عدالتی نظام مفلوج ہو جاتا ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ وکلا ہڑتال سے سرکاری خزانے کو بھی مالی نقصان ہوتا ہے ، ایک دن کی ہڑتال سے 57 ملین روپے ضائع ہو جاتے ہیں۔ فیصلے کے مطابق ہڑتال کے بجائے کالی پٹی، بینرز اور پر امن اجلاس کی اجازت ہوگی، یہ فیصلہ صوبہ بھر کی عدالتوں کو بھجوایا جائے گا۔

