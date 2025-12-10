صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انتخابی عملہ دھمکی کیس،وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کیخلاف آج الیکشن کمیشن میں سماعت

اسلام آباد(وقائع نگار)الیکشن کمیشن میں وزیراعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کی جانب سے انتخابی عملہ کو دھمکانے سے متعلق کیس کی آج سماعت ہوگی۔

یہ وا ضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کو حاضری سے استثنیٰ دے رکھا ہے، علاوہ ازیں الیکشن کمیشن این اے 18 ہری پور ضمنی انتخاب سے متعلق شہر ناز عمر ایوب کی شکایات کی ابتدائی سماعت کرے گا،آزاد امیدوار شہر ناز عمر ایوب نے نتائج مرتب کرنے کے عمل میں عدم شفافیت کا الزام لگایا ہے۔

