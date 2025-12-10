صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک بحریہ نے ’ہنگور ڈے‘ منایا، خصوصی دستاویزی فلم جاری

  • پاکستان
پاک بحریہ نے ’ہنگور ڈے‘ منایا، خصوصی دستاویزی فلم جاری

ہنگور کے عملے کی جانبازی، دلیری آج تک دشمن کے ذہن پر نقش:سی ڈی ایف عاصم منیر پاک بحریہ آج بھی ہر محاذ پر دشمن کے دانت کھٹے کرنے کیلئے ہمہ وقت تیار:نیول چیف

اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر)پاک بحریہ کی جانب سے گزشتہ روز یادگار دن ہنگور ڈے کے طور پر منایا گیا، واضح رہے کہ ہنگور ڈے آبدوز ہنگور کی لازوال بہادری  اور پاکستان کے ناقابلِ تسخیر دفاع کی روشن علامت ہے ، 9 دسمبر 1971 کو ہنگور نے دشمن کے بحری جہاز ککری کو غرق اور کرپان کو شدید نقصان پہنچا کر بھارتی بحری کا غرور خاک میں ملایا تھا۔

اس حوالے سے چیف آف آرمی سٹاف و چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ 9 دسمبر 1971 کو ہنگور کے عملے نے جانبازی اور دلیری کی درخشندہ تاریخ رقم کی جو آج تک دشمن کے ذہن پر نقش ہے ، یہ دن باور کراتا ہے کہ پاکستان امن کا خواہاں مگر اپنی خودمختاری اور دفاعِ وطن کیلئے عزمِ محکم رکھتا ہے ۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے کہا ہنگور کی درخشاں روایت برقرار رکھتے ہوئے 8 جدید ہنگور کلاس آبدوزیں عنقریب پاک بحریہ میں شامل ہو رہی ہیں، پاک بحریہ اپنے شاندار ماضی کی طرح آج بھی ہر محاذ پر دشمن کے دانت کھٹے کرنے کیلئے ہمہ وقت تیار ہے ۔ پاک بحریہ نے ہنگور ڈے پر خصوصی دستاویزی فلم ہدف بھی جاری کی ہے۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

محسن نقوی کی برطانیہ میں ملاقاتیں ورکنگ گروپس فعال بنانے پر اتفاق

تھائی لینڈ،کمبوڈیا سرحد پر جھڑپیں جاری ، 10ہلاک

مکہ مکرمہ:منشیات سمگلنگ ، ایک پاکستانی،2 افغانیوں کے سرقلم

بھارت سے زرعی درآمدات پرنیا ٹیرف لگائیں گے :ٹرمپ

اینڈری بابیس چیک جمہوریہ کے دوبارہ وزیراعظم مقرر

چین:ریاستی کمپنی کے سابق جی ایم کو رشوت لینے پر سزائے موت

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak