اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 15 فروری کو ہونگے، شیڈول جاری

  • پاکستان
اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 15 فروری کو ہونگے، شیڈول جاری

کاغذات نامزدگی 22سے 27دسمبر تک جمع ،جانچ پڑتال 30دسمبر سے 3جنوری 2026تک ہو گی 15جنوری تک کاغذات واپس ، حتمی فہرست ،انتخابی نشان 16جنوری کو الاٹ کیے جائینگے :الیکشن کمیشن

اسلام آباد(دنیا نیوز،وقائع نگار)الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔الیکشن کمیشن کے مطابق اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 15 فروری کو ہوں گے ، پولنگ کا عمل صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک جاری رہے گا۔الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ریٹرننگ آفیسرز کاغذات نامزدگی کے لیے پبلک نوٹس 19 دسمبر کو آویزاں کریں گے ، کاغذات نامزدگی 22 سے 27 دسمبر تک جمع کرائے جائیں گے۔

انتخابی شیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 30 دسمبر سے 3 جنوری 2026 تک ہو گی، اپیلیں 5 سے 8 جنوری 2026 تک دائر کی جا سکیں گی، ٹربیونلز اپیلیں 9 سے 13 جنوری تک نمٹائیں گے ۔الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 15 جنوری 2026 ہے ، امیدواروں کی حتمی فہرست 16 جنوری کو آویزاں کی جائے گی، انتخابی نشان 16 جنوری کو الاٹ کیے جائیں گے ۔الیکشن شیڈول کے مطابق اسلام آباد کے بلدیتی انتخابات کیلئے پولنگ 15 فروری کو ہوگی، 16 فروری سے 19 فروری تک نتائج مرتب کیے جائیں گے ۔

