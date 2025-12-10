صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یاسین ملک ڈیتھ سیل میں، ملاقات نہیں کرائی جارہی : مشال ملک

  • پاکستان
یاسین ملک ڈیتھ سیل میں، ملاقات نہیں کرائی جارہی : مشال ملک

پوری حریت قیادت تہاڑ جیل میں قید ،کشمیریوں کی نسل کشی کی جارہی ہے ہم سب کو کشمیر کی آزادی کیلئے اپنا کردارادا کرنا ہوگا ، تقریب سے خطاب

اسلام آباد(دنیا نیوز)حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ یاسین ملک کوڈیتھ سیل میں رکھا گیا اور فیملی کی ملاقات بھی نہیں کرائی جارہی۔ وفاقی دارالحکومت میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مشال ملک کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیرمیں ظلم ہو رہا ہے ، پوری حریت قیادت اِس وقت تہاڑ جیل میں ہے ، کشمیریوں کی نسل کشی کی جارہی ہے ۔ نریندرمودی مقبوضہ کشمیرمیں ظلم کر رہا ہے ، 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوج کشمیر میں موجود ہے ، مقبوضہ کشمیرمیں نہتے کشمیریوں کا قتل عام کیا جارہا ہے ، ہم سب کو کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا کردارادا کرنا ہوگا۔ 

