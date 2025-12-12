صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محتسب انسداد ہراسیت:خاتون کو والد کی جائیداد سے حصہ دلا دیا

  • پاکستان
محتسب انسداد ہراسیت:خاتون کو والد کی جائیداد سے حصہ دلا دیا

اسلام آباد (نامہ نگار، دنیا نیوز) وفاقی محتسب ہراسیت نے 10 کروڑ روپے کی جائیداد کا تنازع حل کرا دیا اور خاتون کو اُس کا قانونی حصہ دلا دیا۔

شکایت گزار خاتون ہما بتول نے اپنے دو بھائیوں اور والدہ کے خلاف اپنے والد کی سیکٹر آئی ایٹ اسلام آباد میں جائیداد میں اپنا قانونی حصہ لینے کیلئے درخواست دی تھی۔ وفاقی محتسب نے سی ڈی اے سے جائیداد کی الاٹمنٹ قانونی ورثاء کے نام کرائی اور مصالحت کا عمل شروع کیا۔ بنیادی اختلاف جائیداد کی قیمت کے تعین پر تھا۔ فوسپا نے ایک مقامی کمیشن مقرر کیا جس نے مارکیٹ ویلیو 10 کروڑ روپے مقرر کی جس پر تمام فریقوں نے اتفاق کر کے مشترکہ بیان ریکارڈ کرایا اور معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا گیا۔ شکایت گزار کا قانونی حصہ 1 کروڑ 75 لاکھ روپے مکمل ادا کیا گیا، شکایت گزار نے اپنے بھائی عاصم مقبول کے حق میں بیان جمع کرایا اور معاملہ مکمل طے پا گیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

شہباز شریف کا دورہ ترکمانستان، صدربردی سے ملاقات

امریکی تاریخ کا سب سے بڑا901ارب ڈالر کا دفاعی بل منظور

مودی کا ٹرمپ سے ٹیلیفونک رابطہ، علاقائی و عالمی امور پر گفتگو

برطانوی میوزیم سے 600 تاریخی نوادرات چوری

بنگلہ دیش: 12 فروری2026 کو عام انتخابات ، ریفرنڈم کا اعلان

افغانستان میں خواتین ، لڑکیوں کے حقوق مسلسل پامال :اقوام متحدہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آدمی کا مقدر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کچھ خبریں پرانی نہیں ہوتیں!
رسول بخش رئیس
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
ملک نازک دور سے گزر رہا ہے
جویریہ صدیق
آصف عفان
بھٹکتی روحیں
آصف عفان
امیر حمزہ
پاکستان زندہ باد!
امیر حمزہ
Dunya Bethak